محمد إبراهيم يسري يهنئ شقيقته «هنا» بنجاح أغنية «بنت أبويا»: بكيت زي العيال

هنأ الفنان محمد إبراهيم يسري شقيقته «هنا» بنجاح أغنية «بنت أبويا»، ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي»، والتي حققت نسب مشاهدة كبيرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد إبراهيم يسري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «طبعا يا حبيبتي بنت أبوكي.. شبهه وزيه وحتة منه.. ووالله يا هنا كل يوم بيعدي أنا متأكد إنه فرحان أوي، وفخور بيكي، وبكل حاجة إنتي بتعمليها على المستويين الإنساني والفني، زي ما أنا دائما رافع راسي وفخور بيكي».

بكاء مثل الأطفال

وأضاف «يسري»، قائلا: «حابب حقيقي أشكر كل اللي شاركوا في صنع مسلسل موضوع عائلي، أساتذة وزملاء على مدار الموسمين بقيادة أحمد الجندي، لأنهم بجد عملوا مسلسل قريب لقلوبنا أوي، وشكرا لصناع أغنية بنت ابويا، خلتوني قاعد بعيط زي العيال».

واختتم: «أخيرا شكر خاص جدا للمنتج أحمد الجنايني اللي بعيدا عن إنه حقيقي من أشطر وأزكى المنتجين اللي موجودين دلوقتي، هو كمان مكسب شخصي كبير السنة دي.. شكرا يا چينو على كل حاجة حقيقي».