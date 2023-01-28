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تفاصيل مقتل شخص وزوجته بالإسكندرية.. «السر في ابن أخوها»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:30 ص | السبت 28 يناير 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص ، وزوجته) بعقار كائن بدائرة القسم وتبين سرقة متعلقاتهما (هاتف محمول ، مشغولات ذهبية).

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده من خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل شقيق المجنى عليها – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار