حملات مفاجئة ودورية لمكافحة ظاهرة النباشين في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وكذلك شن حملات النظافة بشكل دوري، حفاظاً على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة على مستوى أحياء المحافظة.

إعدام فرز النباشين للحد من حملاتهم

شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة على الفريزة والنباشين استهدفت عزبة الشامي وأسفرت الحملة عن مصادرة 6 جوانب فرز و4 أجولة مخلفات، وتم إعدام الفرز بمكبس سيارة شركة نهضة مصر مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

محافظ الإسكندرية: استمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمتهم

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الالتزام بقواعد النظافة حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح المحافظ أن ظاهرة النباشين باتت تسيء للمظهر الحضاري للإسكندرية، مؤكداً أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق للنهوض بمستوى النظافة في الشوارع.