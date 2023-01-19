محافظ الإسكندرية: حريصون على زيادة التعاون مع السعودية ونرحب بأي استثمارات

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم السفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل عام قنصلية المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مشددًا على أهمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

ورحب محافظ الإسكندرية بالسفير، لافتًا أن المحافظة حريصة على زيادة سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون المثمر في كافة المجالات.

محافظ الإسكندرية يرحب بالشراكة بين مصر والسعودية

وأشار الشريف إلى أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين مؤكدًا أنه يرحب بأي شراكة مستقبلية لمزيد من الاستثمارات والسياحة، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من المعتمرين المصريين يتجهون هذه الأيام إلى المملكة السعودية لآداء مناسك العمرة.

وأكد السفير مزيد الهويشان استعداده لتقديم كامل الدعم وتذليل كافة العقبات أو أي معوقات تواجه المعتمرين المصريين، مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تقوم ببعض التسهيلات، وهناك مليون و200 ألف مصري من أصل 7 ملايين معتمر يزورون المملكة.

1200 طالب سعودي بجامعات الإسكندرية

وأبدى سفير السعودية سعادته بالتبادل الثقافي والتعليمي وخاصة اعتماد جامعة فاروس بجانب جامعة الإسكندرية، حيث أن هناك 1200 طالب سعودي مقيمين بالإسكندرية مؤكدا أهمية توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، والسعي الدائم لتجديد العهد وزيادة التعاون بين البلدين، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الصور التذكارية والدروع.