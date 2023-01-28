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«الداخلية» تضبط شخصا ضرب سيدة ووالدها وأحدث تلفيات بسيارتهما في المقطم

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:43 ص | السبت 28 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص ونجلته مصابان بجروح متفرقة – مقيمان بدائرة القسم) وقررا بأنه حال قيام أحد الأشخاص وبعض أصدقائه ، باللهو مع بعضهم والتراشق بالحجارة حدث كسر للزجاج الخلفى للسيارة ملكهما ، ولدى معاتبتهم حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليهما بالضرب ، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها وتلفيات بالسيارة ولاذوا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التواصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب وجود خلافات بينه وبين المُبلغين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار