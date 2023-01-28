ضبط 5 كيلو «شابو» بـ7.6 مليون جنيه مع مسجلي خطر في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة، من القبض على (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتى سوهاج والقاهرة) متخذان من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إسهتدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 5 كيلو جرام - مبالغ مالية عملات محلية بلغت 7,650,000 مليون جنيه – مبالغ مالية عملات أجنبية - عدد 4 سيارات - عدد 7 هواتف محمول - ماكينة عد نقود).

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وأضاف أحدهما بأن المبالغ المالية المضبوطه بحوزته حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,500,000 إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.