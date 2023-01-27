حبس صاحب صيدلية شهيرة في المنصورة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

أمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، تحت إشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، بحبس صيدلي مالك صيدلية شهيرة في المنصورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير المؤثرة على الصحة النفسية والاتجار بها لتحقيق مكاسب غير شرعية.

اعتراف صاحب الصيدلية أمام النيابة

وأدلى المتهم في التحقيقات أمام المستشار محمد طلبة، وكيل النائب العام بنيابة قسم أول المنصورة، باعترافات تفصيلية، وأن الأدوية المضبوطة في محضر الشرطة تخصه، وهي 99 ألفا و238 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومهرب جمركيا، وأدوية مهربة من المستشفيات الحكومية والمحظور تداولها في الصيدليات العامة، وكذلك بعض الأدوية الأخرى الممنوع صرفها إلا بتذكرة طبية.

ضبط صيدلي يتجار في الأدوية المخدرة

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، من ضبط «ص. ا .ا»، 53 عامًا، صيدلي مالك الصيدلية، بعد ورود معلومات بقيام إحدى الصيدليات الخاصة في شارع الجمهورية بنطاق قسم شرطة أول المنصورة، ببيع بعض الأدوية المخدرة والمحظور بيعها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة أول المنصورة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.