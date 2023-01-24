جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى، مدير الإدارة من إحباط محاولة أحد الركاب تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الراكب إلى النيابة العامة.

اشتباه رجال الجمارك في راكب ألماني الجنسية

اشتبه عادل قرني، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب ألماني الجنسية، قادما من ألمانيا، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دوسلدروف على رحلة طيران شركة تيوي فلاي.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سها عادل مأمور الفحص وخالد يحيى تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

تكليف لجنة بتفتيش حقائب وأمتعة الراكب

وبعد العرض على محمد سيد نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمد أبو بكر تفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 9 جرام من نبات الماريجوانا و5 جرامات من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر داخل التبغ الخاص بالسجائر.

وأجرى الجرد والتحريز كل من محمود خميس ووائل على ومحمد نقراشي بحضور محمد طعيمة وعصام عباس بالأمن الجمركي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ومن جانبه قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 3 لسنة 2023 وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وذلك لمخالفة الواقعة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.