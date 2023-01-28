موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية بعد التصحيح

بدأت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، في متابعة عملية تقدير الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية المقرر إعلانها فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة التي بدأت اليوم، وعليه سيحدد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية.

أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير، مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، أنّ أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 تجري على قدم وساق بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع .

معايير تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وكان مدير تعليم الإسكندرية، قد أصدر تعليمات مشدّدة لموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير بمراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على تفقيط درجة الطالب.

وشدَّد في تعليماته للجان النظام والمراقبة الالتزام ومراجعة أوراق الإجابة، وكذلك جمع الجزئيات ومضاهاتها بمرآة ورقة الإجابة والدقة في رصد الدرجات بنوعيه الورقي والإلكتروني ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التقدير .

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية

وفي سياق متصل أشاد عربي أبوزيد، بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديري عموم الإدارات لسير الامتحانات، وغرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق، مشيراً إلى أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية سيتم فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم لإعطاء كل طالب حقه.