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شرطة الآثار توزع هدايا على رواد الأماكن السياحية احتفالا بعيدها الـ71

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
11:48 ص | السبت 28 يناير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

إحتفالاً بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة.. وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة المواطنين كونها لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى.

فقد قام قطاع شرطة السياحة والأثار بمشاركة المواطنين المصريين والوافدين الأجانب الإحتفال وتوزيع الهدايا على المترددين على الأماكن والمزارات السياحية.

وقد أعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال إستقبالهم بجميع الجهات الخدمية.

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