شبكة نقل ومواصلات داخلية على مدار اليوم لربط «سوهاج الجديدة» بالمدينة

طرق مختلفة ومواصلات عِدة، يمكن للمواطنين التنقل بها من وإلى مدينة سوهاج الجديدة الآن، بعد سنوات من الانقطاع، واستخدام السيارات الخاصة فقط بالتنقل، فضلًا عن سيارات الميكروباص الخاصة بنقل طلاب جامعة سوهاج الجديدة، التي تنقطع بتمام الثانية ظهرًا، لتغلق المدينة على أهلها وتخلو من وسائل المواصلات إلا من السيارات الخاصة.

ووفرت محافظة سوهاج، أتوبيسات نقل من وإلى مدينة سوهاج الجديدة بمواعيد ثابتة، على مدار الـ24 ساعة، وتغطى المدينة بأكملها بتكلفة 5 جنيهات فقط.

جامعة سوهاج توفر سيارات للطلاب

كما وفرت جامعة سوهاج، أتوبيسات تابعة للجامعة لنقل الطلاب من وإلى الحرم الجامعي الجديد، فضلًا عن سيارات ميكروباص لنقل الطلاب، بين الحرم الجامعي الجديد والقديم.

وأنشئت محافظة سوهاج، موقف حضري للسيارات بمدينة سوهاج الجديدة، وموقف للسيارات أمام الحرم الجامعي الجديد بالكوامل.

مواقف ثابتة للنقل لسوهاج الجديدة

وخصصت المحافظة عِدة مواقف سيارات ثابتة بمدينة سوهاج للنقل إلى المدينة الجديدة، بينها الموقف القبلي، والموقف البحر، وموقف المحافظ، والمرور، وجامعة سوهاج بمدينة ناصر وميدان الثقافة، وجميعها بخمسة جنيهات.

بينما تم تخصيص مواقف إلى المدينة الجديدة، داخل كل موقف رئيسي بمراكز ومدن المحافظة، تتبع تسعيرة مقررة.

مواصلات خاصة بالهيئات والمؤسسات

وتوفر الشركات والمطاعم والمدارس والبنوك وجامعة سوهاج والهيئات الحكومية والخاصة بمدينة سوهاج الجديدة لمنتسبيها، وسائل نقل خاصة بها من وإلى المدينة وفقًا لمواعيد العمل.

وقال محمد علي، أحد قاطني مدينة سوهاج الجديدة، لـ«الوطن»، إنه لا يمتلك سيارة خاصة وكان يعاني من التنقل من وإلى المدينة، فكان يقضي الليلة بمنزل أهله بالمدينة، ويعود وأسرته لوحدتهم السكنية صباحًا بمدينة سوهاج الجديدة، حيث كانت تنقطع المواصلات ظهرًا، حتى تم توفير الأتوبيسات المكيفة طوال اليوم، فأصبح يعود بأي وقت شاء.

بينما أضاف عمر وحيد، أنه بعد تشغيل شبكة المواصلات الداخلية لمدينة سوهاج الجديدة، أصبح يذهب لعمله بالمدينة دون سيارته مستقلًا أتوبيس النقل العام، ما أزال عنه عبء ومجهود القيادة.