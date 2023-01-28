الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ2139 مريضا في قافلة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2139 من أهالي قرية السيسي التابعة لرئاسة مدينة منشأة أبو عمر، تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة، وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

كشف طبي وأدوية مجانية في القافلة

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لعدد 2139 مريضا من أهالي القرية من خلال 13 عيادة طبية، بواقع 410 مرضى في تخصص الباطنة، 45 مريض جراحة عامة، 373 حالة تخصص العظام، 516 حالة تخصص الأطفال، 69 بقسم النساء والتوليد، 216 حالة بقسم الجلدية والتناسلية و15 سيدة بعيادة تنظيم الأسرة، 137 حالة أنف وأذن، و179 حالة بقسم الرمد، و89 مريضا بقسم المسالك البولية، و90 مريضا بقسم القلب والأوعية الدموية، مع تحويل 16 حالة مرضية للمستشفيات لإجراء جراحة.

القافلة الطبية تضمنت إجراء الفحوصات المعملية

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية تضمنت إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، بالإضافة لعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية.