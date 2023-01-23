قافلة طبية مجانية للكشف على المرضى غير القادرين في قريتين ببني سويف

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 72 مريضا من غير القادرين بالمستشفى الجامعى ببني سويف، بتكلفة إجمالية بلغت 15 ألفا و475 جنيها، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

القافلة تضمنت 10 تخصصات طبية

وقال أمل أبو عزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى في بني سويف، إن المرضى المستفيدين من قريتي دلهانس والسلاخانه بمركز الفشن، مؤكدة أن القافلة قامت على مدار يوم كامل، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

تحمل نفقات انتقال المرضى إلى المستشفى وعودتهم

واوضحت، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

جهود جمعية الأورمان في محافظة بني سويف

واوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.