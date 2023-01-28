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الأمن يضبط سائق ضرب سيدة وسرق أموالها بطريق «القاهرة - السويس»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:58 ص | السبت 28 يناير 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بالجيزة) بأنه حال إستقلالها سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بتوصيل المواطنين ، لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس ، وحال تواجدهما بطريق (القاهرة /السويس) بدائرة القسم ، قام قائدها بالتعدى عليها بالضرب ، وإستولى منها على مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن قائد السيارة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة قنا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبحوزته ( فرد خرطوش) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للسلاح بقصد إستخدامه فى وقائع السرقة.. وبإستدعاء المبلغة تعرفت على المتهم وإتهمته بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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