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ضبط «سلاح أبيض» بحوزة شخص في مدينة نصر: «ابني كان بيتخانق»

كتب:

محمد بركات
12:49 م | الأربعاء 25 يناير 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، يحمل سلاح أبيض «سنجة»، أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من نجله، أخبره خلاله بحدوث مشاجرة مع أحد الطلاب بالمدرسة أثناء أداء الامتحانات، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات