غلق وتشميع كافيه وورشة ومحل شهير في مدينة نصر

شن اللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، حملة للتصدي لكل أنواع المخالفات ومراجعة تراخيص المحلات ورفع جميع الاشغالات التي تعيق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الحضاري للحى والمتابعة المستمرة لما يستجد من مخالفات.

غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة

أسفرت حملات حى شرق مدينة نصر عن غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة فى إطار استكمال الجهود اليومية المبذولة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة للحى، حيث تم غلق وتشميع كافية شهير فى بلوك ٢٧ لادارته بدون ترخيص ، وفى إطار الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على بوابة الشكاوي الحكومية لـ«مجلس الوزراء» على الانترنت تم غلق وتشميع ورشة ميكانيكي سيارات ومقهى بشارع محمود غنيم لادارتهم بدون ترخيص.

كما شهد حى شرق مدينة نصر مواجهة أنواع المخالفات ولاسيما المخالفات الانشائية بهدف إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحى ،حيث تابع رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الازالات أعمال ازالة ورشة كاوتش مخالفة بدون ترخيص كائنه بشارع محمد رضوان الحي العاشر، كما تمكنت الحملات من ازالة مخالفة تعديات علي الرصيف و مدخنة مخالفة بالجراج بالقطعة ١١ منطقة الواحة وجاري متابعة مايستجد من مخالفات بالمنطقة موضع الشكوي.

مواجهة مخالفات المحلات التجارية

كما واصل حى شرق مدينة نصر ازالة مخالفات المحلات التجارية بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحلات وتم غلق وتشميع محل تجهيز وبيع حلويات شهير بشارع الفريق محمد ابراهيم لادارته بدون ترخيص، كما تم رفع إشغالات بائع اغنام بشارع الميثاق مدخل جاردينيا،كما تم رفع إشغالات بائع كتاكيت فى الجزيرة الوسطى من شارع الميثاق وجاري متابعة رفع ما يستجد من مخلفات بالمنطقة، كمااسفرت الحملات عن رفع عربة مشروبات من أمام شركة انبي من شارع ابراهيم ابو النجا حى السفارات وجاري متابعة ورفع ما يستجد من إشغالات.

والتقى اللواء أحمد جودة،رئيس حي شرق مدينة نصر مع احد المواطنين من ذوي الهمم لبحث ودراسة اهم الاماكن المقترحة لوضع الكشك الخاص به بنطاق الحي .