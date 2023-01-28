معلومات عن غواصة ياسن الروسية.. قادرة على مسح مدن أمريكية من الخريطة

وحش يتحرك في المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي ويهدد السواحل الأمريكية ويدب الرعب في الكثير من الدول، لا يمكن أن تراه الردارات ويصعب التصدي له، ذلك هو سلاح موسكو الضارب الذي تجهز منه المزيد ليحمي سواحلها وينقذها عند الحاجة، فإذا انهار سلاح الجو والبر وحتى البحر فسلاح أعماق المحيطات لازال يعمل وهو ما تراهن عليه روسيا منذ أكثر من عام، غواصات سيفيرودفينسك أو «ياسن»، رعب المحيطات القادم.

معلومات عن الغواصة النووية «ياسن»

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الغواصة النووية «ياسن»، فخر الصناعات العسكرية الروسية.

- بإمكان غواصة «ياسن» الروسية يمكن أن تحمل 32 – 40 صاروخا فرط صوتي وبمقدورها تدمير السفن الحربية الكبيرة بضربة واحدة، بحسب مجلة Military Watch الأمريكية.

- الغواصة الروسية كانت قد أطلقت صاروخ «تسيركون» في البحر الأبيض في شمال روسيا من عمق 40 مترا.

- أصاب صاروخ «تسيركون» الذي أطلق من الغواصة هدفا في بحر بارنتس.

- تبلغ سرعتها 16 عقدة بحرية على سطح البحر و31 عقدة بحرية تحت الماء.

- عمق غطسها 600 مترا، طاقمها 90 فردا، بمن فيهم 32 ضابطا.

- بمقدور الغواصة البقاء في البحر لمدة 100 يوم.

- تم الانتهاء من غواصات «ياسين» الروسية عام 2010 ودخلت الخدمة في الأسطول الروسي عام 2013 بقدراتها المتطورة.

- تستطيع الغواصة الروسية إطلاق صواريخ في الوضع العامودي.

- تمتلك الغواصة الروسية قدرات تسليح متقدمة تتنوع بين الطوربيدات والصواريخ.