6 معلومات عن «تسيركون» أخطر صاروخ روسي.. يصل إلى أمريكا

تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل»، خلال الساعات الماضية، عن ما هو صاروخ «تسيركون»، بعد أن تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتزويد القوات البحرية الروسية بصواريخ «تسيركون» الفرط صوتية، التي تعرف بقدرتها العالية فى التدمير الهائل والوصول إلى أمريكا ودول حلف الناتو، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن صاروخ «تسيركون» الروسي

بوتين يعلن تزويد القوات البحرية بصواريخ «تسيركون»

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالات بلاده بذكرى البحرية في مدينة سان بطرسبرج غرب روسيا، والذي يُصادف الـ31 من شهر يوليو كل عام، بأنه سيجري تزويد القوات البحرية الروسية بمنظومة صواريخ «تسيركون» التي تتميز بسرعتها عالية الصوت، و ذلك خلال الأشهر المقبلة، واصفا الصواريخ بأنه لا يوجد حد لقدرتها الفائقة، في حين تواصل روسيا استكشاف مختلف التقنيات البحرية، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

أبرز المعلومات عن صاروخ «تسيركون»

1- تصل سرعة الصاروخ القصوى إلى 9 ماخ، وهو ما يعادل أكثر من 10 آلاف كيلومترات في الساعة، على ارتفاع قدره 20 كيلومترا.

2- يستهدف الصاروخ الروسي سفن الأعداء والخصوم من فئات عدة مختلفة، حيث إنها تنهي عصر حاملات الطائرات الخاصة بالخصم، وتحد من قدراته فى تنظيم دفاع جوي مضاد للصاروخ في نصف قطر ألف كيلومترا، وهو المدى المناسب لإطلاقه.

3- يتميز الصاروخ بخصائص الفرط الصوتية التي يستحيل تفاديه أو معرفة وقت إطلاقه في الوقت المناسب.

4- يستطيع الصاروخ استهداف أمريكا ودول حلف الناتو، ولهذا السبب يثير الصاروخ مخاوف لدى تلك الدول، لقدرته على الوصول إليهم، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

5- يحتوي الصاروخ على بطاريات ساحلية لديها القدرة على فتح مظلة قوية كبيرة فوق شبه جزيرة القرم ومنطقة دول البلطيق.

6- وصف الصاروخ من قبل تقارير عسكرية روسية بـالوحش والمذهل، وذلك لقدراته الهائلة على المناورة.