ضبط 10 مسجلين خطر حاولوا تهريب مخدرات بـ1.1 مليون جنيه في الأهرام

نجحت الإدارة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة فى رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى تهريب عقار "الكبتاجون" المخدر إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى وتخزين كميات من تلك العقاقير المخدرة داخل المواد الغذائية (لحوم).. وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة فى الرصد والتتبع أمكن ضبطهم على النحو التالى:

ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما (عدد 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر – 6 طرب لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس "الشابو"– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (5 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم أسفل مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهم (عدد 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – سيارة).

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهم (عدد 300 قرص لعقار الكبتاجون– 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى عملات "محلية وأجنبية" – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,160,000 مليون ومائة وستون ألف جنيه تقريباً).

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة رصد ومتابعة العناصر الإجرامية القائمة على تهريب العقاقير المخدرة والوقوف على مصدر تحصلهم للمواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.