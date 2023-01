«Everything Everywhere» يحصد نصيب الأسد من ترشيحات جوائز أوسكار 2023

حصل فيلم «Everything Everywhere All at Once»، على نصيب الأسد من ترشيحات جوائز أوسكار 2023، التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر التصويت بين أعضاء أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة لاختيار الأعمال الفائزة في الفترة من 2 إلى 7 مارس المقبل، حتى يتم الإعلان عن الفائزين في النسخة 95، خلال حفل توزيع الجوائز الشهير، في 12 مارس المقبل، على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس.

ترشيحات جوائز أوسكار 2023

رشح فيلم «Everything Everywhere All at Once» لـ11 جائزة من من ترشيحات جوائز أوسكار 2023، من إجمالي 23 فئة للجوائز، من بينها: أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل ممثلة لميشيل يوه، أفضل ممثل مساعد لجوناثان كي كوان، بالإضافة إلى ترشيحين في أفضل ممثلة مساعدة لستيفاني هسو وجيمي لي كرتيس، أفضل سيناريو أصلي، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل أغنية أصلية عن «This Is a Life»، أفضل مونتاج، أفضل تصميم أزياء.

ممثلون للمرة الأولى في ترشيحات جوائز أوسكار 2023

تشهد ترشيحات أفضل ممثل بجوائز أوسكار 2023، ترشيح 5 ممثلين للجائزة، للمرة الأولى في مسيرتهم المهنية، وهم: اوستن باتلر عن دوره في فيلم «Elvis»، كولين فاريل عن دوره في «The Banshees of Inisherin»، بالإضافة إلى برندان فريزر عن فيلم «The Whale»، كما حصل بول ميسكال على ترشيحه الأول للجائزة عن «Aftersun»، وهو نفس الأمر بالنسبة لبيل ناي عن دوره في «Living».

ترشيحات جوائز أوسكار 2023

حصل فيلمي «All Quiet on the Western Front» و«The Banshees of Inisherin» على المركز الثاني في ترشيحات جوائز أوسكار 2023، إذ حصد كلا منهما 9 ترشيحات في فئات الجوائز، بينما ترشح فيلم «Elvis» إلى 8 جوائز، وترشح «The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبيرج، الذي يقدم جزء من سيرته الذاتية لـ7 جوائز، أما «Tár» و«Top Gun: Maverick» حصلا على 6 ترشيحات جوائز لكلا منهما، بينما كان نصيب فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، خمس ترشيحات، وترشح فيلم «Avatar: The Way of Water» لـ4 جوائز.

وترشحت أفلام: «Babylon» و«The Batman» و«Triangle of Sadness» و«The Whale» لـ3 جوائز، أما فيلمي «Living» و«Women Talking»، ترشح كلا منهما لجائزتين فقط.