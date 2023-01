توقعات ترشيحات جوائز أوسكار 2023 قبل أيام من الإعلان الرسمي

بعد أيام من إعلان جوائز النسخة الـ80 من حفل جولدن جلوب، ترتفع توقعات النقاد حول الأعمال المرشحة لجوائز أوسكار في نسختها الـ 95، حيث تستمر التصويت على الترشيحات حتى يوم 17 يناير الجاري، قبل أن يتم الإعلان عن قوائم الترشيحات النهائية في 24 يناير، ليكون الإعلان عن الفائزين في فئات الجائزة الـ23 على مسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس، يوم 12 مارس المقبل.

ونشر الناقد كلايتون ديفيس في مجلة «فارايتي» توقعات الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم : All Quiet on the Western Front للمخرج دوارد بيرجر، The Banshees of Inisherin إخراج مارتن ماكدونا، Black Panther: Wakanda Forever للمخرج رايان كوجلر، «Elvis» للمخرج باز لورمان، «Everything Everywhere All at Once» إخراج دانيال كوان ودانيال شينرت، «The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبرج ، وهو الفيلم الذي حصل على جائزة أفضل فيلم دراما في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

وتشمل قائمة توقعات أفضل فيلم كلا من «Top Gun: Maverick» إخراج جوزيف كوزينسكي وبطولة توم كروز، بجانب فيلمي «The Whale» و«Tár».

أوستن باتلر وكولين فاريل المرشحان الأبرز لـ أوسكار أفضل ممثل

وفي قائمة أوسكار أفضل ممثل، توقع «ديفيس» أن يكون أوستن باتلر الحاصل على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم دراما عن دوره في فيلم «Elvis» على رأس الترشيحات، التي قد تضم: كولين فاريل عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin» وهو نفس الدور الذي حصد عنه جائزة جولدن جلوب في فئة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي، بريندان فريزر عن «The Whale»، وجابرييل لابيل عن «The Fabelmans»، بالإضافة إلى بيل نيجي «Living».

وتضمنت ترشيحات جائزة أفضل ممثلة، كلا من كيت بلانشيت عن دورها في «Tár»، فيولا ديفيس عن «The Woman King»، آنا دي أمارس عن تجسيد شخصية مارلين مونرو في فيلم «Blonde»، دانييل ديدويلر عن أدائها في «» وميشيل يوه عن فيلم «Everything Everywhere All at Once» والذي حصلت عنه على جائزة أفضل ممثلة في جولدن جلوب.