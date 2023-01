غلق التصويت على ترشيحات أوسكار 2023.. وإعلان القائمة النهائية 24 يناير

أغلقت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة باب التصويت على الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار في نسختها الـ95، بعد ما أدلى 9500 عضو في الأكاديمية بأصواتهم لتحديد قوائم الترشيح النهائية التي من المقرر الإعلان عنها يوم 24 يناير الجاري.

آخر تأثير محتمل على سباق الأوسكار

وكان آخر تأثير محتمل على سباق الأوسكار من حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد، حيث فاز فيلم «Everything Everywhere All at Once» بـ5 جوائز من ضمنها جائزة أفضل إخراج لـ دانيال كوان ودانيال شينرت.

وكشف موقع «فارايتي» عن أراء المصوتين في بعض الأفلام، والتي يتوقع أن تكون ضمن الترشيحات في 23 فئة، من بينها فيلم «Top Gun: Maverick» بطولة توم كروز، ويشير العديد من الأعضاء إلى أن هذا هو أفضل اختيار لجائزة أفضل فيلم، خاصة أنه يحتل مرتبة عالية في بطاقات الاقتراع الخاصة بهم، وبالرغم من فوزه بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم، لم يحب عدد من المصوتين فيلم «The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبيرج، والمبنية أحداثه على جزء من حياته.

كما جرت الإشارة إلى ترشيح بريندان جليسون لجائزة أفضل ممثل في نفس القائمة مع النجم كولين فاريل عن فيلم «The Banshees of Inisherin»، وهي الجائزة التي حصدها الأخير في جولدن جلوب.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار الـ95

وتتولى الأكاديمية الإعلان عن قوائم الترشيحات النهائية في 24 يناير الجاري، على أن يبدأ التصويت على اختيار الأعمال الفائزة قبل غلق الباب نهائيا في 7 مارس 2023، بينما يجرى الإعلان عن الأفلام الفائزة في حفل توزيع الجوائز المقام في 12 من الشهر المذكور على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ووقع الاختيار على مقدم البرامج جيمي كيميل لتقديم حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وتعتبر تلك المرة الثالثة له في تقديم حفل الجوائز بعد النسختين الـ89 والـ90 على التوالي.