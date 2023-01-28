بشرى سارة بخصوص أسعار الأرز والدقيق وعروض بعض السلع

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار عدد من السلع كنتيجة لانخفاض أسعار الدقيق والزيت، وهما السلعتان الرئيسيتان المستخدمتان في الكثير من المنتجات التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه.

وتابع المنوفي، في تصريحات لـ«الوطن»: «ظهر انعكاس انخفاض سعر الدقيق في انخفاض ملحوظ في سعر المكرونة وبعض المنتجات الأخرى التي تعتمد على الدقيق ومنها السلع المغذائية المخبوزة»، مشيرا إلى أن بعض الشركات الكبرى ستطرح عروضا مُخفَّضة على السلع أو عروض لبيع أكثر من قطعة بنفس السعر أو زيادة حجم المنتجات وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار الدقيق والزيت في الأسواق.

لماذا انخفضت أسعار السلع؟

وعن السبب وراء التراجع الملحوظ في أسعار تلك السلع قال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة «تُعد المعارض التي أقامتها الدولة المصرية في القاهرة والمحافظات هي رمانة الميزان التي ضبطت أداء السوق، وأجبرت تجار السوق السوداء والمضاربين ومن خزنوا السلع لرفع سعرها على الالتزام بالسعر الحقيقي للسلع بعد عزوف المواطنين عن شراء سلعهم واعتمادهم على المجمعات الاستهلاكية وشوادر ومعارض أهلا رمضان».

بشرى سارة قبل شهر رمضان

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض سلع أساسية أخرى بجانب الزيت والدقيق منها الأرز والسكر، وبحلول شهر رمضان المعظم ستكون أغلب السلع في مستواها الطبيعي.