أسعار المواد الغذائية في منافذ وزارة الزراعة.. «البيض بـ 88 جنيه»

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن أسعار المواد الغذائية في منافذ وزارة الزراعة، مؤكدة أن أسعار المواد الغذائية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة 30% للبقوليات والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وجاءت أسعار المواد الغذائية في منافذ وزارة الزراعة وفقا لتقرير صادر عن الوزارة كالآتي:

- البطاطس العبوة 3 كيلو بسعر 9 جنيهات.

- البطاطس العبوة 5 كيلو 15 جنيها.

- الأرز الحبة الرفيعة 12 جنيها.

- الأرز الحبة الكبيرة 15 جنيها.

- طبق البيض بـ 85 جنيها.

- طبق البيض الأحمر بـ 88 جنيها.

- اللحوم البلدي الطازجة بـ 160 جنيها.

- اللحوم الضأنا بـ 150 جنيها للكيلو.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية سابقة، إن وزارة الزراعة تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية بأنواعها للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع، في منافذ الوزارة المنتشرة في المحافظات وكذلك في شارع نادي الصيد بجوار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الدقي.

تخفيضات 30 %.. الزراعة تطلق 22 منفذا متحركا بالمنوفية

وأوضح أنه تقرر إرسال 22 منفذاً من منافذ الوزارة المتحركة لمحافظة المنوفية محملة بجميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30 % عن مثيلتها في الأسواق، لافتا إلى أن المنافذ تضم اللحوم البلدي الطازجة ‏واللحوم البلدي المصنعة والدواجن المبردة والبيض بجميع أنواعه الأحمر والأبيض وكذلك البطاطس ‏والبسكويت بأنواعه، والأرز ‏والسكر والبصل ‏والطماطم والخيار والفلفل بأنواعه، والتمور والزيوت ومنتجات أسوان.