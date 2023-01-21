غرفة صناعة الحبوب تعلن تراجع سعر طن الدقيق إلى 13 ألف جنيه

قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر طن الدقيق انخفض ليتراوح ما بين 12 إلى 13 ألف جنيه، وذلك عقب إطلاق الحكومة المصرية بورصة السلع، ما ساعد في انخفاض سعر الطن.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر سعر التراجع خلال الأسابيع المقبلة، إذ تتسبب البورصة في ضبط الأسواق والسيطرة عليها وزيادة كميات القمح المطروحة من خلال البورصة المصرية للسلع مع توافر كل السلع الأخرى، ما سينهي ممارسات البعض بتخزين السلع.

تراجع أسعار الحبوب

وتابع السلاموني في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أنه من المؤشرات الإيجابية التي تبشر بتراجع جديد في أسعار الحبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص ما أعلنه البنك المركزي الروسي عبر موقعه الرسمي عن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل، والتي تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية، مشيرا إلى أن تنويع العملات يساعد بالضرورة في خفض أسعار السلع وفي مقدمتها القمح.

ولفت نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ذلك سيؤكد بعد بدء التداول بالسعر الجديد، والذي يجرى ربطه بالعملة الروسية الروبل، بدلا من الدولار خلال الأيام القادمة.

جهود الدولة لضبط الأسواق

وأثنى السلاموني على جهود الدولة المصرية لضبط أسعار السلع وعقد اتفاقيات دولية وجهود وزارة التموين لإطلاق البورصة، والتي ستقلل من حلقات التداول، وبالتالي تخفض الأسعار.