انخفاض مبيعات متاجر المواد الغذائية في بريطانيا 0.3% لارتفاع الأسعار

انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1% على أساس شهري في ديسمبر الماضي، بعد انخفاض معدّل بالزيادة بنسبة 0.5% في نوفمبر، مقارنة بتوقعات السوق بارتفاع 0.5%.

وبحسب موقع «تريندينج إيكونومي»، فإنّ المبيعات انخفضت في المتاجر غير الغذائية بنسبة 2.1%، إذ قلّل المستهلكون من الإنفاق نتيجة زيادة الأسعار، كما تراجعت في المتاجر الكبرى والملابس، كما انخفضت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.3%، بعدما خزّنها المواطنون في وقت مبكر لعيد الميلاد، وتراجعت مبيعات التجزئة الآن 1.7%، لتكون أقل من مستوياتها قبل «كوفيد-19» بين عامي 2021 و2022.

وسجّلت مبيعات التجزئة تراجعًا بنسبة 3.0%، بعدما أدى رفع القيود المفروضة على المطاعم للعودة إلى تناول الطعام خارج المنزل، كما أثّر ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة على أحجام المبيعات.

ثقة المستهلك في المملكة المتحدة تنخفض بشكل غير متوقع

كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK في المملكة المتحدة، إلى -45 في يناير الجاري بعدما كان -42 في ديسمبر الماضي، متحديًا التوقعات بتحسن طفيف إلى -40، حيث واصل البريطانيون مواجهة التضخم المرتفع باستمرار.

استمرار التضخم في ابتلاع الزيادات في الأجور

كما أنهت أرقام شهر يناير، 3 زيادات شهرية متتالية وظلت قريبة من مستوى قياسي بلغ -49 سجل في سبتمبر، وقال جو ستاتون، مدير استراتيجية العملاء في GfK، إنّ توقعات ثقة المستهلك هذا العام لا تبدو جيدة بسبب استمرار التضخم في ابتلاع الزيادات في الأجور، واحتمال هبوط بعض فواتير الطاقة الصادمة قريبًا.

كانت القراءة الأضعف من المتوقع لثقة المستهلك مدفوعة بشكل أساسي بتدهور تقييم الوضع المالي الشخصي وحالة الاقتصاد، خلال العام الماضي، كما انخفض مؤشر الشراء الرئيسي بشكل ملحوظ، بينما تحسنت الآراء بشأن الوضع المالي الشخصي، خلال العام المقبل.