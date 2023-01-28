رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«الداخلية»: ضبط 23 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالقليوبية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:00 م | السبت 28 يناير 2023
حملة أمنية لضبط تجار المخدرات - صورة أرشيفية

حملة أمنية لضبط تجار المخدرات - صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 23 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7245) حكم قضائى متنوع.

ضبط (15) قطعة سلاح نارى وأبيض.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

حبس صاحب صيدلية شهيرة في المنصورة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

حبس المتهم بالإتجار في المواد المخدرة بعين شمس.. اعرف العقوبة المتوقعة

«الداخلية»: ضبط 8 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار