موعد انتهاء معرض الكتاب 2023 في الدورة الـ54: يستمر لـ12 يوما

إقبال كثيف يشهده مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بمناسبة انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وهو ما دفع البعض للتساؤل حول موعد انتهاء معرض الكتاب 2023، ومدى إمكانية لحاقهم بالمشاركة في فعالياته، وشراء الكتب التي يريدون اقتناءها في فعاليات المعرض التي تستمر لمدة 12 يومًا كاملة.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2023: يستمر لأول أسبوع من فبراير

وحسب تصريحات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حول مواعيد انعقاد فعاليات الدورة الـ54 من المعرض؛ فإن موعد انتهاء معرض الكتاب 2023، هو يوم الاثنين الموافق 6 فبراير 2023.

واختارت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، دولة الأردن الشقيقة كضيف شرف للمعرض، والذي يُعد أكبر معارض الكتاب بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما اختارت صلاح جاهين شخصية العام، وشعار «على اسم مصر – معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، لإطلاقه على فعاليات «المعرض».

53 دولة تشارك في فعاليات معرض القاهرة للكتاب

وتشهد الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشاركة 53 دولة، بإجمالي 1047 ناشرًا مصريًا وأجنبيًا وعربيًا، وتستقبل شاشات تفاعلية زوار المعرض لدى دخولهم في عرض افتراضي حوله في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويتواجد عدد من الأجنحة المختلفة لعدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية في الدولة، من بينها جناح للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وكذلك أجنحة وزارات الدفاع والداخلية، والجهات والهيئات التابعة لوزارة الثقافة، والأزهر الشريف، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسات الصحفية، ووزارة الشباب والرياضة، والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، ووزارة الأوقاف، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وتشارك في فعاليات المعرض أيضًا مبادرة «أيادي مصرية»، وهي مبادرة تنفذها وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم مشروعات الحرف اليدوية، وتسويقها، وترويجها.

وتشهد فعاليات المعرض إطلاق مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، والتي توفر كتبًا بأسعار مخفضة، مع دخول الرحلات المدرسية والجامعية مجانًا.