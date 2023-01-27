وزيرة الثقافة الأردنية تزور مركز الحرف التراثية بالفسطاط: منتجات إبداعية

زارت الدكتورة هيفاء نجار وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مركز الحرف التراثية بالفسطاط، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في إطار زيارتها الرسمية لمصر، لحضور افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ جرى اختيار المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف في الدورة الـ 54 للمعرض.

دعم قطاع الصناعات الإبداعية في مصر

وتفقدت وزيرة الثقافة الأردنية، مركز الحرف بأقسامه المختلفه، وتعرفت على دور وأهمية مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، في دعم قطاع الصناعات الإبداعية في مصر، كما تعرفت على مختلف المراحل التى تمر بها عملية التصنيع والإبداع بمختلف أقسام مركز الحرف، ومنها الخزف، الزجاج المعشق، الحفر على الخشب، تشكيل النحاس، السجاد اليدوي، الحلي، ثم تفقدت منفذ البيع بالمركز الذي يعرض مجموعة منتقاة من أفضل الأعمال التي ينتجها مركز الحرف.

منتجات المركز قيمة مضافة للسياحة في مصر

وأثنت الوزيرة على المستوى المتميز الذي ظهر به المركز خلال الزيارة بما يمتلكه من مقومات استثنائية، تقدم منتجات إبداعية عالية المستوى، تمثل قيمة مضافة للسياحة في مصر، فضلا عن دورها الرئيسي في دعم عملية الثقافة، وخاصة في قطاع الصناعات الإبداعية.

وكان في استقبال وزيرة الثقافة الأردنية، الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الذي نقل إليها ترحيب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بهذه الزيارة الاستثنائية إلى مركز الحرف، وقام باستعراض دور صندوق التنمية الثقافية في الحركة الثقافية المصرية بما يمتلكه من مراكز إبداع مختلفة تعبر عن تنوع وثراء الثقافة المصرية.