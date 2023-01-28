الداخلية: ضبط 1322 قضية تموينية متنوعة.. أبرزها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1322) قضية تموينية متنوعة.

أبرز القضايا

حسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط (22) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض"، (38) قضية عدم توريد أرز شعير، ضبط (6) قضايا غش أعلاف "مجهولة المصدر"، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء، وكذا ضبط (509) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وكذا ضبط (467) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية (20,8 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة سوهاج) ، وبحوزته كمية قدرها (3 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط (مالك مخبز سياحى - بمحافظة القليوبية) بحوزته كمية قدرها (1,5 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

ضبط (مالك مخبز سياحى - بمحافظة الجيزة) بحوزته كمية قدرها (1,5 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة الشرقية) ، وبحوزته (464 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر للمواطنين لحسابه الشخصى.

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (75800 لتر مواد بترولية "عينى ومستندى").

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (38) قضية بنطاق محافظات " الدقهلية – الشرقية - دمياط ".

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة للتوريدات وتجارة اللحوم) بمحافظة القاهرة.. وبحوزته كمية قدرها (13,2 طن دواجن مجمدة مستوردة مدعمة) مخصصة للبيع بالمنافذ الرسمية تم تجميعها للإتجار بها بالأسواق.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.. وبحوزته كمية قدرها (2,4 طن "مخللات – فول – طحينة" ، 880 لتر "زيت طعام – خل طعام") بدون بيانات "مجهولة المصدر" مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها.

ضبط (مالك مصنع أسماك مدخنة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .. وبحوزته كمية قدرها (2 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج ، وبحوزته كمية قدرها (طن سكر حر ، طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها.

ضبط (المدير المسئول عن شركة لتجارة إكسسوارات الملابس الجاهزة) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (145000 متر "إكسسوارات ملابس جاهزة ") مدون عيها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية.

ضبط (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن "إضافات أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (40) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (1881 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.