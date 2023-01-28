«الداخلية» تلقي القبض على 3 مسجلين خطر في الشرقية بحوزتهم «حشيش وبانجو»

إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برصد نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (ديرب نجم – الزقازيق) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن الشرقية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم القيام بحملة مكبرة أسفرت عن الآتى:

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.. وبحوزته (18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.. وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو – بندقية خرطوش – سيارة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).  ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزته (5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

بمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (165,000مائة وخمسة وستون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.