«الداخلية» تكافح جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات

فى إطار جهود أجهزة وزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته ( 8 جوازات سفر بأسماء مختلفة - 12 خاتم أكلاشيه منسوبين للعديد من البنوك والشركات بالبلاد - 2 هاتف محمول - 6 كارت فيزا – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – أوراق ومستندات خاصة براغبى السفر) وبمواجهته أقر بإشتراكه مع (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة) فى تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير كشوف الحسابات البنكية وشهادات الحالة الوظيفية لعملائه تفيد – على خلاف الحقيقة – أنهم يعملون بشركات عالمية موجودة داخل البلاد بقصد إستخدامها فى إستخراج تأشيرات سفر للعديد من الدول مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف الشخصين وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزتهما (كشوف حسابات منسوبة لعدد من البنوك "مزورة " - خطابات حالة وظيفية "خالية البيانات" منسوبة لشركات مصرية وعالمية "معدة للتزوير" - هاتف محمول - جهاز حاسب آلى "لاب توب" – 2 وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى") وبفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.. وبمواجهة المتهمين عن مصدر حصولهم على المضبوطات إعترفوا بإتفاقهم مع إحدى المطابع الكائنة بمحافظة الغربية على تصنيعها لهم مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (القائم على المطبعة المُشار إليها – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) ، وضبط بداخلها على (356 خاتم أكلاشيه خاص بمهن مختلفة ومعامل تحاليل طبية - 23 خاتم أكلاشيه لهيئات حكومية مختلفة -4خاتم أكلاشيه منسوب لعدد من البنوك - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من صور الأختام والمطبوعات تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال التزوير") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.