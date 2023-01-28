الأرصاد تعلن موعد عودة الأجواء الشتوية وتحذر من طقس الأسبوع الجاري

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة شهدته كافة المناطق خلال الأيام القليلة الماضية، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد عودة الأجواء الشتوية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحذر من عدم الانخداع في تلك الأجواء الدافئة، إذ أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض مرة أخرى ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري.

موعد سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تحذيراتها للمواطنين، أنه من المتوقع أن يشهد عددا من المناطق سقوط أمطار تصل لنسبة 40% بدء من يوم الإثنين الموافق 30 يناير، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج العقبة، وتستمر الأمطار على عدة مناطق على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، لنشهد هذا الأسبوع أجواء شتوية بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة المتسبب بها منخفض طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لموعد عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، فتستمر الأجواء الدافئة تلك حتى يوم الإثنين لتكون نهاية تلك الموجة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية، لتبدأ في الانخفاض الملحوظ بدء من يوم الثلاثاء، لتكون درجات الحرارة في الأيام التالية له أقل من 20 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة يوم الثلاثاء وهو أول أيام انخفاض درجات الحرارة وعودتها للمعدلات الطبيعية 19 درجة مئوية للعظمى على القاهرة بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية، فيما تسجل يوم الأربعاء العظمى 18 والصغرى 10، وبالنسبة ليوم الخميس تسجل العظمى على القاهرة 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح خلال الأيام المقبلة استقبالا لشهر أمشير الذي يتميز بهبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ تشهد عدد من مناطق السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى نشاط للرياح المحملة بالأتربة، ووجهت هيئة الأرصاد نصيحتها للمواطنين وخصوصا الذين يعانون من الحساسية تجنب التواجد في الأماكن التي تنشط بها الرياح المحملة بالأتربة.