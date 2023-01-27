حالة الطقس غدا السبت.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط حركة الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت الموافق 28 يناير 2023، إذ تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن طقس الغد، سيكون باردًا في الصباح الباكر، ودافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدًا

وتشهد البلاد غدًا، حالة من نشاط الرياح على مناطق من سيناء وجنوب السويس.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

درجات الحرارة غدًا

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، كما يلي:

- القاهرة 24 - 12.

- العاصمة الإدارية 24 - 12.

- أكتوبر 25 - 11.

- بنها 26 - 13.

- دمنهور 25 - 13.

- وادي النطرون 25 - 13.

- كفر الشيخ 24 - 13.

- المنصورة 25 - 13.

- الزقازيق 26 - 14.

- شبين الكوم 26 - 14.

- طنطا 25 - 13.

- دمياط 25 - 14.

- بورسعيد 25 - 15.

- الإسماعيلية 26 - 14.

- السويس 25 - 14.

- العريش 25 - 15.

- رفح 25 - 16.

- رأس سدر 26 - 14.

- نخل 23 - 07.

- كاترين 23 - 05.

- الطور 23 - 14.

- طابا 26 - 16.

- شرم الشيخ 26 - 17.

- الإسكندرية 24 - 13.

- العلمين الجديدة 24 - 13.

- مطروح 22 - 13.

- السلوم 23 - 12.

- سيوة 26 - 10.

- رأس غارب 25 - 15.

- الغردقة 26 - 16.

- سفاجا 26 - 15.

- مرسى علم 27 - 15.

- شلاتين 26 - 17.

- حلايب 27 - 16.

- أبو رماد 27 - 15.

- رأس حدربة 25 - 13

- الفيوم 26 - 12.

- بني سويف 26 - 11.

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 27 - 11.

- سوهاج 27 - 12.

- قنا 28 - 12.

- الأقصر 28 - 11.

- أسوان 29 - 15.

- الوادي الجديد 28 - 13.

- أبو سمبل 28 - 14.