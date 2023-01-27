استقرار حالة الطقس في سانت كاترين اليوم.. والعظمى تسجل 15 درجة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدن المحافظة استعدت لاستقبال الوافدين خلال أجازة نصف العام والتي تبدأ غدا السبت، موضحا أن حالة الطقس بجنوب سيناء بصفة عامة معتدلة طوال اليوم، والرياح شمالية وشمالية غربية.

وأضاف المحافظ أنه التقى رؤساء المدن بمكتبه بشرم الشيخ، وشدد على ضرورة توافر الخدمات والسلع بكل الأحياء لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أن هناك إقبال سياحي كبير على المدن السياحية لقضاء عطلة نصف العام.

طقس سانت كاترين اليوم

وأكد «فودة» أن حالة الطقس في سانت كاترين مستقرة، ودرجات الحرارة تصل في ساعات النهار إلى 15 درجة، ودرجة حرارة جبل موسى بلغت 2 تحت الصفر، ودرجة حرارة جبل سانت كاترين 4 تحت الصفر.

وأضاف أن مدينة سانت كاترين استقبلت قرابة 5000 سائح خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد خلال الفترة القادمة تزامنا مع بدء إجازة نصف العام.

طقس شرم الشيخ اليوم

وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، بمقدار 17 درجة مئوية، وتصل الحرارة إلى 25 درجة معظم فترات النهار، والرياح شمالية وشمالية غربية.

كما سجلت مدينة طور سيناء 13 درجة، والرطوبة 60%، ومدينة دهب سجلت 16 درجة مئوية، ونويبع 15 درجة، وطابا 14 درجات، ودرجة حرارة رأس سدر 13 مئوية.