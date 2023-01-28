إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «الإسكندرية - مطروح»

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي أمام قرية سياحية بنطاق مركز ومدينة العلمين، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم لأقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي اليوم السبت، مصابي حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وهم محمد ممدوح أبو الفتوح 42 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاح وكدمة شديده بالظهر واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد أيمن جابر 18 سنة، من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وسامح فتحي علي 32 سنة، من البحيرة، مصاب بكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات في الجسم.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقل ضباط شرطة تأمين طريق مطروح الساحلي ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.