مصرع سيدة أسفل عجلات قطار في بيلا بكفر الشيخ

لقيت سيدة في منتصف العقد السادس من العمر مصرعها اليوم السبت، أثناء عبورها شريط السكة الحديدية بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالقرب من مقابر المدينة، حيث تصادف مرور قطار «بيلا - كفر الشيخ»، وتوفيت في الحال، وتجري نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وكذلك من قسم شرطة بندر بيلا، يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة بيلا، بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء مرورها من معبر غير شرعي وغير مخصص لعبور المشاة بالقرب من منطقة المقابر بمدينة بيلا.

نقل جثة المتوفاة إلى المشرحة

بانتقال ضباط قسم شرطة بيلا إلى موقع البلاغ، تبين مصرع سيدة في منتصف العقد السادس من العمر تُدعى «ف.ي.ا.ش.ا»، 65 عاماً، تُقيم بقرية الشرقاوية التابعة لمركز شرطة بيلا، وتم نقل الجثة عن طريق سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة، إداري قسم شرطة بيلا، وجار العرض على جهات التحقيق بمركز شرطة بيلا، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جثمان السيدة المتوفاة.