ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم مواد مخدرة في كفر الشيخ

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ في ضبط 3 أشخاص من ذوي المعلومات الجنائية، في 3 مراكز بكفر الشيخ، وذلك عقب رصدهم والتأكد من أنهم يتاجرون بالمواد المخدرة، خاصةً مسحوق الهيروين، والحشيش، وأقراص التامول المخدر.

تفاصيل ضبط المتهمين

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي برصد وحدات البحث الجنائي بمراكز البرلس، ومطوبس، وقسم بيلا، 3 عناصر من ذوي المعلومات الجنائية أثناء ترويجهم للمواد المخدرة علي ذبائنهم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول بمركز البرلس وتبين أنه 29 عاماً، صياد، ومقيم ببرج البرلس، سبق اتهامه في 12 قضية من بينها مخدرات، وسرقة بالإكراه، وسلاح، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وأقراص مخدرة، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وسلاح أبيض، وتحرر له محضر رقم 268 لسنة 2023 جنايات مركز البرلس.

وفي مركز مطوبس، تمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط عاطل، 40 عاماً، مقيم بعزبة العرب، سبق اتهامه في 7 قضايا، وبحوزته كمية من أقراص التامول المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، ليحرر له محضر رقم 182 لسنة 2023 جنايات مركز مطوبس.

كما تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة بيلا من ضبط شخص من ذوي المعلومات الجنائية 44 عاماً، مقيم ببندر بيلا، سبق اتهامه في 10 قضايا من بينها «مخدرات، وسلاح، ومشاجرة، وتبديد إيصال أمانة»، حيث جرى ضبطه بحوزته كمية من مسحوق الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ليحرر له محضر رقم 65 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة بيلا.

وتم عرض المتهمين علي النيابات المختصة للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.