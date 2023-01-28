تعرف على المسيرة المهنية لـ سارة حازم بعد انطلاق أولى حلقات برنامج «كل الزوايا» عبر قناة «On»

انطلقت أولى حلقات برنامج «كل الزوايا» على فضائية «On»، تقديم الإعلامية سارة حازم طه، والذي من المقرر أن يذاع الأربعاء من كل أسبوع.

وناقش البرنامج في حلقته الأولى العديد من الملفات أبرزها الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الهند، وتفاصيل الحفل الجماهيري الأول بالمتحف المصري الكبير، إذ علق المايسترو نادر عباسي لأول مرة على منتقدي رقصة السوبرانو فاطمة سعيد بالعصا، كما رصدت كاميرا البرنامج آخر التجهيزات داخل المتحف قبل الإعلان عن موعد افتتاحه رسميًا، وخلال الفقرة الأخيرة ناقش معرض القاهرة الدولي للكتاب من مختلف زواياه باعتباره حدثًا ثقافيًا هامًا على مدار تاريخه.

ومع انطلاق أولى حلقات البرنامج وعدت سارة حازم طه مشاهديها بأن يكون البرنامج منصة لعرض كل الآراء ومختلف وجهات النظر ومناقشة الموضوعات من مختلف زواياها ولهذا جاء اسم البرنامج «كل الزوايا».

وكان آخر ما قدمته الإعلامية سارة حازم طه برنامج «اليوم» على قناة «DMC» على مدار ما يزيد على 4 سنوات، وكان لها مسيرة مهنية حافلة في قناة النهار، إذ بدأت فيها بتقديم نشرات الأخبار ثم تقديم برنامج «سنوات الفرص الضائعة» مع الدكتور مصطفى الفقي، ثم برنامج «الصحافة اليوم» والذي شهد بداية تألقها على مستوى تقديم البرامج التليفزيونية.

وتخرجت سارة حازم طه في كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة عين شمس، وبدأت مسيرتها المهنية قبل تخرجها كمراسلة في قناة أوربت مع الإعلاميين عماد أديب وجمال عنايت وبعدها في القاهرة اليوم مع الإعلامي عمرو أديب، وفي الإذاعة «مذيعة وقارئة نشرات» في البرنامج العام، كما عملت في «الراديو 9090» كمقدمة لبرنامج «كلام وسط البلد».

وشاركت الإعلامية سارة حازم طه في إدارة وتقديم العديد من الجلسات بمختلف المؤتمرات والفعاليات والملتقيات الكبرى التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية أبرزها عدد من جلسات منتدى شباب العالم في نسخه المختلفة، ومنتدى مصر للإعلام، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.