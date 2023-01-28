عرض الفيلم الفلسطيني «عَلَم» في مهرجان سينمائي بالإمارات

حصل الفيلم الروائي «عَلَم» للمخرج فراس خوري على 3 عروض استثنائية ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان «ReelPalestine» السينمائي في دولة الإمارات، والذي تقام فعالياته في سينما «عقيل» في الفترة بين 27 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.

ويُعرض فيلم علم غدا الأحد 29 يناير الساعة 7 مساءً، ويلي العرض نقاش مباشر مع المخرج، ويحصل مرة أخرى على عرض ومناقشة مع المخرج يوم الاثنين 30 يناير الساعة 7 مساءً، ثم يختتم فعاليات المهرجان يوم الاثنين 5 فبراير الساعة 4:30 مساءً، والحضور مقتصر على حاملي الدعوات فقط.

معلومات عن مهرجان فلسطين

و«ReelPalestine» السينمائي هو مهرجان سنوي يعرض سلسلة من أحدث الأفلام المستقلة وغير التجارية الفلسطينية بالإمارات العربية المتحدة، في معرض 421 بأبوظبي وسينما «عقيل» وهي منصة سينمائية مستقلة تهدف لزيادة المعرفة والاهتمام بفن السينما.

وشهد فيلم علم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وحصد في مشواره حتى الآن 6 جوائز بواقع ثلاث جوائز في أحدث دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصل على عرضه العربي الأول، وهي جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الدولية، وجائزة تصويت الجمهور «يوسف شريف رزق الله»، وأفضل ممثل للفنان محمود بكري.

أحداث فيلم «علم»

وتدور أحداث الفيلم حول «تامر»، مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة «ميساء»، ولنيل إعجابها، يوافق «تامر» على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى «عَلَم» تقلب حياته رأسًا على عقب.

وفيلم «عَلَم» من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسيرين خاص، وصالح بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبد الرحمن. وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد.