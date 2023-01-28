رئيس الوزراء: حدائق العاصمة أول حي متكامل في العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي من حدائق العاصمة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يتحدث من قلب أول حي متكامل ينتهي بالكامل من العاصمة الإدارية الجديدة، في أقل من 18 شهرا «هو جزء من برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، سكن لكل المصريين، مكون من 30 ألف وحدة سكنية».

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر: «30 ألف وحدة سكنية، عشان نبقى بس حاسين بالرقم، كان بيبقى إجمالي ما يمكن أن تقوم به الدولة المصرية سابقًا في سنة واحدة قبل 2014، كان هو ده المتوسط، إحنا مجرد عملناه في حي واحد من واحدة من المدن اللي الدولة المصرية كلها بتبنيها لشبابها ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «هذا الجزء من المشروع، حي متكامل، شوفنا كل الخدمات اللي موجودة النهاردة، ويمكن أثناء الزيارة وجهت كل الوزراء المعنيين ببدء تشغيل كل الخدمات اللي موجودة سواء وحدات صحية ومدارس وملاعب وكل المنشآت اللي موجودة».