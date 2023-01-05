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برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية: كثافات بكوبري أكتوبر

كتب:

شريف سليمان
09:59 ص | الخميس 05 يناير 2023
الحالة المرورية

الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ولمياء حمدين، الحالة المرورية، اليوم الخميس.

كثافات على كوبري أكتوبر

وذكرت الإعلامية لمياء حمدين، أن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة ولا تؤثر على معدل الحركة المرورية حتى منطقة رمسيس، ثم يكون هناك سيولة حتى نزلة غمرة، ثم تستمر السيولة المرورية حتى نهاية كوبري أكتوبر.

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الحالة المرورية في رمسيس

ويشهد شارع رمسيس كثافات بسيطة وغير مؤثرة حتى الآن، بامتداد الشارع وتستمر السيولة معنا حتى طريق النصر، كما أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية ناتجة عن بعض التحولات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان يشهد سيولة مرورية.

ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك بعض الكثافات عند منطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

أما أعلى الأوتوستراد، فإنه يشهد سيولة مرورية نسبية تقل تدريجيا للقادم من حلوان والمتجه للمعادي أو المقطم، اما مطلع المقطم المتجه إلى محور صلاح سالم، فإنه مغلق بسبب أعمال إنشائية.

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بقلم شريف سليمان