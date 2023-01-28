تفاصيل إنشاء محطات القطار الكهربائي السريع.. منظومة صديقة للبيئة

لم يقف اهتمام الدولة بتنمية الصعيد على بناء منشآت خدمية جديدة، كمدارس ومستشفيات أو حتى جامعات، لكن الأمر له بعد مختلف في التنمية وهو شبكة الطرق، لذلك تعمل الدولة حاليا على امتداد القطار الكهربائي السريع حتى أبو سمبل، لدعم وخدمة حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية.

تفاصيل إنشاء محطات القطار الكهربائي السريع

لتحقيق النتائج المرغوبة من امتداد القطار الكهربائي السريع للصعيد، جرى تحديد 5 آليات رئيسية للمشروع في خط سيره وهي:

- يكون مسار القطار الكهربائي السريع بالقرب من حرم الطريق الغربي.

- يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل.

- هذه المسارات تخدم سكان محافظات الصعيد.

- تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة.

- تخدم جميع طرق الاقتراب جميع اتجاهات الحركة المرورية.

- تيسر هذه الطرق على المسافرين الوصول للمحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

أهمية القطار الكهربائي السريع

الدكتور حسن مهدي، خبير النقل، أكد لـ«الوطن»، أن امتداد القطار الكهربائي السريع للصعيد له مردود إيجابي، خاصة وأنه يعمل على ربط محافظات الدولة ببعضها البعض، من خلال شبكة نقل مهمة.

وأضاف الدكتور حسن مهدي، أن وجود موقع محطات القطار الكهربائي السريع قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، يحقق التنمية العمرانية وتنمية المجتمعات.

مزايا القطار الكهربائي السريع

- منظومة صديقة للبيئة.

- يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر.

- يغطي أنحاء الجمهورية.

- يسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت.

- يخدم نقل البضائع بين المواني والمحافظات.