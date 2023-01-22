«س و ج» عن القطار الكهربائي السريع.. خبير يكشف أهميته في عملية التنمية

2000 كيلو متر هي إجمالي خطوط القطار الكهربائي السريع الذي يتم تنفيذه حاليا، كأهم المشروعات القومية التي تؤدي دورا مهما في عملية التنمية المستدامة، وله تأثير مباشر على الزحف العمراني، وحركة الموانىء على البحرين الأحمر والمتوسط.

تُجيب «الوطن» في التقرير التالي، على جميع الأسئلة الخاصة بالقطار الكهربائي السريع، من حيث عدد محطاته ومساراته، ودوره في عملية إنشاء المناطق اللوجستية، وخدمة التجارة، خاصة الداخلية.

ما هي خطوط القطار الكهربائي السريع؟

يتم تنفيذ القطار الكهربائي السريع على ثلاثة خطوط حوالي 2000 كم.

كم عدد محطات القطار؟

يتكون القطار الكهربائي السريع من 60 محطة.

ما هي تفاصيل امتداد الخط الأول؟

يمتد الخط الأول من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى الفيوم - بني سويف، ويترفع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كم.

كم عدد محطات الخط الأول؟

يتكون الخط الأول من 22 محطة.

وما هي تفاصيل الخط الثاني؟

يمتد الخط الثاني من محافظة الفيوم - بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

كم عدد محطات الخط الثاني؟

تصل عدد محطات الخط الثاني لـ35 محطة.

وماذا عن الخط الثالث؟

يمتد من المحطة التبادلية مع الخط الثاني «محطة قنا» ثم يمتد شرقاً حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالي 225 كم.

- كم عدد محطات الخط الثالث؟

يتكون الخط الثالث من 3 محطات.

وما هي مميزات القطار الكهربائي السريع؟

يتميز بقدرته على العمل لمسافات طويلة.

كم تبلغ سرعته؟

تبلغ سرعة القطار الكهربائي السريع 250 كم/ الساعة.

وما هو الهدف الأساسي من إنشاؤه؟

الهدف الأساسي من إنشاء القطار الكهربائي السريع هو الربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، وهو منفصل عن المحاور المرورية القائمة بالمدن.

وما هو تأثيره على المسافة بين شمال مصر وجنوبها؟

جعل القطار الكهربائي السريع المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز 5 ساعات.

كيف يكون القطار الكهربائي السريع محور تنموي؟

القطار الكهربائي السريع يعمل على خلق محور تنموي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية.

وما تأثيره على الموانىء؟

يسهم القطار في ربط الموانىء اللوجستية على البحرين الأحمر والمتوسط، حتى لا تكون الحركة قاصرة على موانىء بورسعيد أو دمياط فقط.

ما هي الموانىء التي يسهل ربطها؟

ميناء العين السخنة، وموانىء برج العرب والإسكندرية والدخيلة وميناء جرجوب غرب العلمين، كما يعمل على نقل الغنتاج المحلي لموانىء التصدير الجافة والبحرية والجوية.

كيف يخدم الزحف العمراني؟

يخدم القطار الكهربائي السريع الزحف العمراني على طول العاصمة الإدارية والإسكندرية وبرج العرب والعلمين وسفاجا والغردقة وأبو سمبل وتوشكى وأسوان والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا ومطروح والإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر.

هل توجد مزايا أخرى للقطار الكهربائي السريع؟

يعمل على إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتنمية حركة السياحة بين البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

أستاذ نقل: منظومة النقل الجماعي لها دور مهم في توفير مليارات الجنيهات

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، إن مشروعات النقل الجماعي، التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي، لها أهمية قصوى في تيسير حركة نقل المواطنين، ويأتي على رأس هذه المشروعات أو المنظومة مشروع القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف ومترو الأنفاق.

وأضاف الدكتور إبراهيم مبروك في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتحرك على شبكة الطرق في مدينة القاهرة 2.5 مليون مركبة يومياً، وعلى شبكة الطرق في مصر بصفة عامة 8 مليون مركبة، موضحاً أن منظومة النقل الجماعي تقلل من هذه المركبات، بما يسهم في توفير مليارات الجنهيات التي يتم صرفها على صيانة الطرق والكباري والبنزين.