5 معلومات عن القطار الكهربائي السريع.. يقل 250 ألف راكب يوميًا

250 ألف راكب يوميًا، هو إجمالي عدد الركاب الذين يستوعبهم القطار الكهربائي السريع، ويتم تنفيذه بشكل علوي وسطحي وعلى مسافات كبيرة، وهو يعتبر من أبرز مشروعات النقل الجماعي الأخضر، التي تنفذها الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

كل ما تود معرفته عن القطار الكهربائي السريع

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل مهمة حول القطار الكهربائي السريع، بحسب ما حددته الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وهي الآتي:

-سرعة القطار الكهربائي السريع 250 كيلومترا في الساعة.

-أماكن التنفيذ: الربط بين المحافظات والموانئ والمدن الكبرى.

-طريقة التنفيذ: علوي وسطحي على مسافات كبيرة.

-التكلفة المالية: مليون دولار/ 25 كم.

-الطاقة الاستيعابية: 250 ألف في اليوم.

تجنب أكثر من 10 ألف حالة وفاة بسبب تلوث الهواء

أكدت الهيئة في منشور لها، أنه يوجد 3 ملايين يستخدمون أنظمة النقل الجماعي يوميًا بدلًا من المركبات السطحية، وتجنب أكثر من 10 ألف حالة وفاة بسبب تلوث الهواء و2000 حالة وفاة تم تفاديها بسبب حوادث السيارات، موضحة أن متوسط سيارة البنزين 195-جرام كربون/كم/راكب، ومتوسط أنظمة النقل الجماعي 30-جرام كربون/كم/راكب.

وفي سياق متصل، ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات.