تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع ومساراته في جنوب الصعيد

مشروع القطار الكهربائي السريع ومساراته في المحافظات، منظومة نقل ذكية مستدامة، تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، ويشمل شبكة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم منها 1400 كم لخدمة صعيد مصر، يجرى بالتوازى مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.

مزايا القطار الكهربائي السريع

تُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع وأهميته:

- مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر /أسوان/ابوسمبل.- يبلغ طوله 1100 كم.

- المسافة من أبو سمبل حتى الأقصر بطول حوالي 530 كم والتي تشمل عدد 12 محطة منها 5.محطة للقطار السريع و7 محطة للقطار الإقليمي.

- مد الخط من أسوان لأبو سمبل يدعم وخدمة حركة السياحة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة.

- يقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والمواني البحرية، مثل سفاجا والإسكندرية.

- إنشاء محطة للقطار السريع بأبو سمبل، يسهم في خدمة وتنمية هذه المنطقة بما فيها من معالم سياحي.

- من المقرر إنشاء محطة للقطار السريع بمنطقة توشكي ليخدم منطقة توشكى الواعدة، كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة.

دراسة إنشاء منطقة لوجسيتية وميناء جاف

- توجيهات بسرعة دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف لوصول قطار البضائع لمنطقة توشكى لخدمة نقل المنتجات والخامات منها وإليها بوسيلة نقل للبضائع آمنة وسريعة وذات حجم وسعة نقل كبيرة.

- توجد مناطق لوجيستية في قسطل وارقين ووادي كركر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في المناطق اللوجستية لخدمة حركة التجارة.

- يمر مسار القطار بمنطقة ميديكوم الصناعية وبإنشاء محطة إقليمية للقطار في هذه المنطقة، يسهم في انتقال العاملين والمترددين عليها.

- يخدم القطار السريع القرى والتجمعات السكنية في جبل شيشة وعرب سهيل، ليصل بعد ذلك إلى محطة مطار أسوان.

- مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي، وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد.

- مراعاة أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

- منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية.

- وبجانب كون المنظومة شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

- تخدم المنظومة نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.

- إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر، بالتوازى مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.