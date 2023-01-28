تحرير 153 محضرا متنوعا في حملات تموينية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، وجرى تحرير 153 محضرًا تموينيًا بنطاق المحافظة، اليوم السبت، خلال الحملات اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

وشملت المحاضر التي تم تحريرها:

- 44 محضر مخالفات مخابز، نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات.

- 109 محاضر مخالفات أسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وسلع مجهولة المصدر بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 700 كجم أرز حر، 500 كجم لحوم مجمدة، 400 كجم مكرونة، جميعها مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضرين جنح ضد مسؤولي محلين لتجارة السلع الغذائية، أحدهما بناحية كفر داود بالسادات، والآخر بناحية شارع السلخانة بمنوف، لحيازتهما كمية قدرها (700) كجم أرز حر مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر جنح ببركة السبع، ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة لحيازته كمية قدرها 500 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمنوف لحيازته كمية قدرها 400 كجم مكرونة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

تكثيف الحملات الميدانية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.