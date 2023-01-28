رئيس الوزراء: أنهينا أزمة تراكم السلع والبضائع في الموانئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنهَّ تم القضاء على أزمة تراكم السلع والبضائع في الموانئ، متابعا «رسالة مهمة جدًا لكل شبابنا، الدولة المصرية حريصة على توفير مطلب أساسي لحقوق الإنسان وهو السكن المحترم والسكن الآمن، وحقيقي أنتهز فرصة الزيارة الجميلة دي، عشان أعلن عن بعض الأخبار الإيجابية المهمة جدا في الاقتصاد، والصناعة، والزراعة والإنتاج بصفة عامة».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من حدائق العاصمة: «الأيام الماضية ثبتت واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف العالمية تصنيف مصر، مؤكدة أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد المصري، وإن شاء الله سنستمر على ذلك، كما كان هناك أكثر من تقرير آخر لوكالة رويترز، يتحدث توقعه حول استقرار العملة الفترة المقبلة، وهذا كله يرتبط بالخطوات اللي نبذلها، ونحن نتابع جيدا موقف البضائع في الموانئ».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «أعلن أننا رجعنا لما كنا عليه قبل فبراير الماضي، قبل بدايات الأزمة، أصبح متوسط البضائع الموجودة بكل موانئ مصر، يعادل تقريبا المتوسط اللي كان تقليدي وعادي جدا فيما قبل الأزمة، وبالتالي الحمد لله خرجنا من أزمة المتراكم والبضائع المتراكمة في الموانئ، وده اللي أكده أمين عام الغرف التجارية، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي معانا، وأكّد اليوم أن كل المصانع رجعت تشتغل تقريبًا بكامل طاقتها وعندها مخزون يكفي من شهر إلى شهرين من مواد الخام ومستلزمات الإنتاج».