لماذا يتجه الدولار لخسارة أكثر من 3 جنيهات؟.. خبير مصرفي يجيب

أفادت تقارير مؤسسات عالمية، بالنظرة الإيجابية للاقتصاد المصري مستقبلًا، لتؤكد «ستاندرد آند بورز» تصنيف ائتماني لمصر B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بجانب استبيان «رويترز» الذ يتوقع تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية بأكثر من 3 جنيهات بنهاية يونيو 2023، ليهبط إلى 26.24 جنيه بدلًا من 29.82 «المتوسط الرسمي» حاليًا.

«فهمي»: توقعات إيجابية للمؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري

وفي ذلك السياق، أكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، أنَّه سواء استبيان رويترز أو النظرة المستقبلية والتصنيف الائتماني لمصر من «ستاندرد آند بورز»، فجميعها مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري نحتاجها في هذا التوقيت العالمي الحرج.

جهود رسمية متواصلة نجحت في تحسين مؤشرات الاقتصاد

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ الجهود الحكومية المبذولة على مدار الأشهر الماضية لتحسين مؤشرات الاقتصاد ككل ومن بينها سعر الصرف، جاءت فعالة وناجحة، «أصدر مجلس الوزراء بتوجيهات رئاسية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية العديد من القرارات مثل تسريع وتيرة الإفراج الجمركي لتوفير السلع للمواطنين ما ساهم في تخفيض الأسعار».

هبوط اضطراري لسعر الدولار بالسوق الموازي لهذه الأسباب

وتابع الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا: «البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي والسياسات النقدية للبنك المركزي المصري من تبني سعر صرف مرن ورفع الفائدة وتعليماته للبنوك بإصدار شهادات العائد المرتفع ساهمت أيضًا في زيادة التدفقات والمعروض من العملة الأجنبية وبالتالي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه».

كما أكد عودة جزء من الاستثمارات غير المباشرة في أذون الخزانة المصرية والتي تساهم في توفير سيولة ولو على المدى القصير، موضحًا أنَّ السوق السوداء للعملة أصيبت بشلل تام على خلفية تلك الاجراءات والتقييم المبالغ فيه لـ سعر الدولار بدأ في الهبوط للحدود العادلة، خاصةً مع انحسار المضاربات التي أعقبت الاعلان عن التعويم سيختفي السوق الموازي تدريجيًا.

تابع «فهمي»، «اجراءات تصحيحية وجهود رئاسية مكثفة وزيارات للبلدان لجذب استثمارات مباشرة والنتائج ملموسة على أرض الواقع»، «مجهود غير عادي واجتماع السيد الرئيس مع المستثمرين في سفرياته العديدة وآخرها الهند، يدل على إرادة سياسية حقيقية لجذب الاستثمارات والاهتمام بالاستثمار الصناعي والتكنولوجي تحديدًا وهما المستقبل».

سنشهد مزيد من الاستقرار والدولار سيواصل تراجعه

كما توقع أن يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، ما يتوافق مع توقعات استطلاع رويترز، خاصةً مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين، ما سيساهم في دعم الأسواق واستقرارها