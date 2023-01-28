«رويترز»: الدولار لخسارة 6 جنيهات من قيمته في البنوك

قالت وكالة «رويترز»، في تقرير لها، إن سعر الدولار حقق استقرارا لليوم الخامس على التوالي، مقابل الجنيه، عقب انخفاضه نحو 2.31 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه، الأربعاء 11 يناير الماضي، إذ سجل الدولار في آخر معاملات بنكية 29.74 جنيه في البنوك الحكومية.

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن الدولار سينخفض بقيمة 6 جنيهات مقارنة بأعلى سعر وصل إليه بحلول يونيو المقبل، وجاءت هذه التوقعات وفق استبيان قامت به «رويترز»، أشار فيه الخبراء إلى تسجيل الدولار مبلغ 26.24 أمام الجنيه بنهاية يونيو 2023.

الرئيس السيسي يطمئن الشعب المصري حول أزمة الدولار

وفي وقت سابق، طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بخصوص انتهاء مشكلة الدولار، مؤكدا على تمكن الدولة من تدبير العملة الصعبة، الذي سيكون نتيجة عزيمة وفهم وصبر الشعب المصري، الذي استطاع تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، فخلال الشهور الماضية كانت هناك مشكلة في الدولار لكن لم تعد هناك مشكلةحاليا، ويجري العمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من المواني.

أسعار الدولار تحقق استقرارا في سعر الصرف مقابل الجنيه المصري

وحققت أسعار الدولار استقرارا في سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه الأربعاء 11 يناير، ويهتم الكثير من المواطنين بشكل يومي بالبحث عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إذ استقر عند 29.82 جنيه للشراء و29.92 للبيع، بحسب آخر إعلان للبنك المركزي المصري.

واستقر الدولار الأمريكي بحسب مؤشر الدولار، أمام باقي العملات ليسجل 101.95 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022، بحسب «وول ستريت جورنال».

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر الأسبوع المقبل، التي تسببت في هبوط مؤشر الدولار.

ويذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2022، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلاف الأخيرة 50 نقطة، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.